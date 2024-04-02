Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimleri 12’inci tur oylama geride kaldı

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta başlayan seçimlerde 12'inci tur oylama geride kaldı. Adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı 12'inci tur oylamada da belirlenemedi.

GEÇERSİZ OY SAYISI 12

Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimlerin 12'inci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı. 12'inci tur oylamada; Akarca 98, Şentürk 108, Kerkez 105 oy aldı. Oylamaya 326 üye katılırken, 3 oy boş, 12 oy ise geçersiz sayıldı. Yargıtay Birinci Başkanlığına aday olan isimlerin başkan seçilebilmeleri için 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor.