Yüzde 1.6 oya 39 vekil

HP'nin genel seçimlerde 39 milletvekili hediye ettiği DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti yerel seçimde aldıkları oy oranlarıyla tıpkı genel seçimdeki gibi büyük hezimet yaşadı. 4 partinin yurt genelindeki toplam oyu yüzde 1.6'da kaldı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi, o dönem CHP'nin milletvekili aday listesindeki 76 kişilik kontenjanı bu partilere açması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Dört partinin kendi oy potansiyellerini olduğundan daha fazla göstererek CHP'den fazladan milletvekili kaptıkları bir kez daha ortaya çıktı. CHP üzerinden 10 vekillik alan Saadet Partisi yerel seçimde yüzde 1.08'lik oy oranında kaldı. 10 koltuk hediye edilen Gelecek Partisi'nin yerel seçimde aldığı oy oranı ise yüzde 0.07'de oldu. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 milletvekili verdiği DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 0.3'ü geçemedi. "6 ok" üzerinden 3 milletvekilini TBMM'ye sokan DP yüzde 0.2 oy alarak dibi gördü.