AK Parti Tillo’da CHP Urla’da en yüksek oyu aldı

31 Mart yerel seçiminde Siirt'in Tillo AK Parti'nin, İzmir'in Urla ise CHP'nin en yüksek oy oranıyla belediye başkanlığını kazandığı ilçeler oldu. Siirt'in Tillo ilçesinde AK Parti belediye başkanlığı seçiminde yüzde 76.81'lik, CHP ise İzmir'in Urla ilçesinde yüzde 70.52'lik oy oranına ulaştı Kayseri Özvatan MHP'nin, Diyarbakır Lice DEM Parti'nin, Konya Yalıhüyük Yeniden Refah Partisi'nin, Isparta Gelendost İYİ Parti'nin, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi Sivas Şarkışla ise BBP'nin belediye başkanlığını en yüksek oy oranıyla kazandığı ilçeler oldu.