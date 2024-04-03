Başkan Erdoğan’dan Özlü’ye tebrik telefonu

Düzce'de kesin olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 40.22'sini alan AK Parti adayı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, yeniden seçildi. Faruk Özlü'yü telefonla arayarak tebrik eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkışığım, bazı seyahatlerim var. Amerika, Suudi Arabistan oralardan döndüğüm zaman inşallah muzaffer illerimizi ziyaret edeceğim" dedi. Bunun üzerine Faruk Özlü, seçimlerde daha yüksek bir oy oranı elde etmek istediğini belirtti. Erdoğan ise, "Takma kafana zaferin küçüğü büyüğü olmaz. Zafer zaferdir" şeklinde karşılık verdi.

Başkan Erdoğan'dan Düzce Belediye Başkanına tebrik | Video

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, X sosyal medya hesabından o anları paylaştı.