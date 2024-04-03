Batman’ın ilçelerinde DEM’e geçit yok

Batman'da, resmi olmayan sonuçlara göre il merkezini kazanan DEM Parti, ilçe ve beldelerde umduğunu bulamadı. Geçen dönem AK Partili Muzaffer Arslan'ın başkan olduğu Sason ilçesinde bu seçimde de AK Parti adayı İrfan Demir kazandı. Hasankeyf ilçesinde CHP adayı Hamit Tutuş ipi göğüslerken, geçen seçimde DEM Parti'nin kazandığı Kozluk'ta AK Parti adayı Veysi Işık, Gercüş 'teAK Parti adayı Gündüz Günaydın, Beşiri'de Yeniden Refah Partisi adayı Alparslan Karabulut kazandı. DEM Parti, 5 beldeden sadece Beşiri'nin İkiköprü beldesini kazandı. DEP Partinin, kalesi gördüğü yerlerde kaybetmesi "PKK siyasetine geçit verilmedi" şeklinde yorumlandı. SABAH