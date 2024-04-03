Evreşe’nin sıra dışı başkanı artık Gelibolu’yu yönetecek

Çanakkale'nin Evreşe beldesinde yaptığı başarılı icraatlarla halkın gönlünde taht kuran AK Partili Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, seçimde aday olduğu Gelibolu'da 3 dönemdir başkanlık yapan CHP'li Mustafa Özacar'ı geçerek ilçenin yeni başkanı oldu. Soyuak, Evreşe'de borçlu teslim aldığı belediyeyi 3 dönem borçlanmadan yönetip gelirlerini artırması, halka internet ve suyu ücretsiz sunması, doğum günü olan çocuklara pasta göndermesi gibi uygulamalarıyla adını duyurmuştu.Evreşe'deki başarısının karşılığını Gelibolu Belediye Başkanlığı'nı kazanarak alan Soyuak, "Ben bu yola belediye başkanı olmak için değil, ailenizin bir ferdi olmak için çıktım ve gördüm ki kalbinizde yer etmiş, gönüllerinize girmişim. Kenti 'ortak akılla' hep birlikte yöneteceğimize, 'herkesin başkanı' olacağıma söz veriyorum" dedi.