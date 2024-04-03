İzmir’in Dikili ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz: ’Seçim tekrarlansın’ başvurusu!

31 Mart yerel seçimlerinde İzmir'de en çok konuşulan ilçelerin başında Dikili geldi. CHP'den aday gösterilmediği için seçimlere bağımsız aday olarak giren ve ilçede çok sevilen Dr. Kemal Doyuran, resmi olmayan sonuçlara göre 11 bin 154 oy alırken CHP'li mevcut belediye başkanı Adil Kırgöz ise 11 bin 867 oyla ipi göğüsleyen taraf oldu. Yaşanan şok gelişme sonrası Doyuran oyların yeniden sayılması ve seçimin tekrarı için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

BAZI SANDIKLARDA BANA TEK OY DAHİ ÇIKMADI, BU MÜMKÜN DEĞİL

Doyuran, hatalı oy kullanımı nedeniyle 1000, 1500 kadar oy kayıpları olduğunu belirterek, "Bazı sandıklardan bana tek oy dahi çıkmadı. Bu mümkün değil. Benim tek oy dahi alamayacağım hiçbir yer yok. İkincisi, bazı yerlerde oyların kurallara aykırı biçimde ilçe seçim kuruluna taşındığını tespit ettik. Oyların yeniden sayılması ve seçimin tekrarlanması için itirazda bulundum" dedi.

BAZI SANDIKLARDAN TEK OY DAHİ ÇIKMADI

Doyuran seçim sonuçlarına ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu: "Aday adayları arasındaydım. Anketlerden çıkacağıma inanıyordum, temayül yoklamasından da çıkacağıma inanıyordum. Çünkü halkın bana bir sevgisi ve güveni vardı, ona güveniyordum. Anket de yapılmayınca, temayül yoklaması da yapılmayınca, ben bağımsız aday olarak seçime girmeye karar verdim. Bir başkaldırıda bulunmak istedim. Bu kararı verip yola çıktığımda arkamda çok büyük bir halk kitlesi vardı. Seçimi kazanacağıma da yürekten inanarak yola çıktım çünkü ben halkın nabzını çok iyi yokladım. Köy köy gezdim, kapı kapı dolaştım, Pazar pazar dolaştım. Gitmediğim hiçbir yer kalmadı. Herkes mevcut yönetimden çok şikayetçiydi ve yeni bir yüz arıyordu. O aranan yüz bendim. Öyle ki anketler yüzde 49 ile seçimi kazanacağımı işaret ediyordu. Bazı sandıklardan bana tek oy dahi çıkmadı. Bu imkansız bir şey. Islak imzalı tutanaklar elimizde. Birbirini tutmayan veriler var. Güçlü olduğum yerlerde sıfır çekmek, mümkün değil. Bu seçimi kaybetmedim. Ayrıca gece yarısı bazı oy çuvallarının Seçim Kurulu'na yasaya aykırı olarak, kolluk kuvveti olmadan götürüldüğünü tespit ettik. Çuvalların taşındığı araçta sandık başkanı ve iki müşahit veya iki parti görevlisiyle polis veya jandarmanın olması gerekirdi. Böyle bir şey olmadı. Bu nedenlerden dolayı oyların yeniden sayılması talebinde bulunduk. Oyların taşınmasındaki yasadışı tutumdan dolayı da seçimin tekrarlanmasını istedik" ifadelerine yer verdi.