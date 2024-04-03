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Giriş Tarihi: 3.4.2024 20:20

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi

Kayseri Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart Seçimlerinde CHP seçimi önde tamamlamıştı. MHP Milletvekili Baki Ersoy’un mühürsüz oy çuvalları videosunu yayınlaması ve MHP’nin itirazları sonuç verdi. İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı seçimlerini iptal etti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alırken, MHP adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. MHP li Milletvekili Baki Ersoy ve partililerin itirazları, kavgaya dönüşmüş, Pınarbaşı adliyesi karışmıştı. MHP Milletvekili Baki Ersoy mühürsüz oy çuvallarının videolarını yayınlayarak seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti. MHP'nin seçim kurluna yaptığı itirazlar sonuç verdi.

MHP'nin itirazını görüşen ilçe seçim kurulunda 7 üyeden 2 si red verirken 1'i çekimser oy verdi. 4 üyenin çoğunluk oyu ile seçimlerin iptal edilmesine karar verildi. Seçimler 2 Haziran'da tekrarlanacak

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Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi
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