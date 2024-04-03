Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde seçimler iptal edildi

Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart'ta yapılan seçimlerde CHP Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan, 5 bin 82 oy alırken, MHP adayı Memduh Uzunluoğlu 4 bin 758 oy almıştı. MHP li Milletvekili Baki Ersoy ve partililerin itirazları, kavgaya dönüşmüş, Pınarbaşı adliyesi karışmıştı. MHP Milletvekili Baki Ersoy mühürsüz oy çuvallarının videolarını yayınlayarak seçimlerde hile yapıldığını iddia etmişti. MHP'nin seçim kurluna yaptığı itirazlar sonuç verdi.

MHP'nin itirazını görüşen ilçe seçim kurulunda 7 üyeden 2 si red verirken 1'i çekimser oy verdi. 4 üyenin çoğunluk oyu ile seçimlerin iptal edilmesine karar verildi. Seçimler 2 Haziran'da tekrarlanacak