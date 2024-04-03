Seçmenin mesajı yol haritamızdır

AK Parti'de seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kritik toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı:Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır.Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır.Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye devam edeceğiz. Farklı kesimlerin verdiği mesajlar var. Bunlar doğru değerlendirilecek. Bütün siyaset tarzımıza sirayet edecek. Kuşkusuz milletin sandık yolu ile verdiği mesaj hürmetle karşıladığımız bir tutumdur. Tüm kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir. Milletimizin mesajı yol göstericidir. Uyarıları aldık. Sandık mesajı bizim için yol haritası olacak. Şimdiye kadar bu seçimle birlikte 18 kez milletimizin huzuruna çıktık. Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu mesajı bütün boyutlarıyla ele alacağız. Çünkü biz milletin kurduğu bir partiyiz. Bu sonuçları ciddi şekilde ele alacağımızdan hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Milletimizin sandık yoluyla verdiği mesaj karşısında boynumuz kıldan ince. Bize not verecek yegane merci halkımızdır.Bizenot verecek yegane merciinin vatandaş olduğunu bilerek bu çalışmaları sürdürürüz. İtiraz ve eleştiri hakkı millete aittir, dinlemesi gereken kurum siyaset kurumudur. Milletin desteğine de eleştirisine de müteşekkiriz. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için etkili siyasete devam edeceğiz. Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi için reformlar yapılacak. İç ve dış politikada daha güçlü adımlar atacağız. Terörle mücadele asli gündem olacak.Yeni anayasayı hazırlamak gelecek nesillere borcumuz. Yeni anayasa çalışması olacak.Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçimler 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Önümüzde 4.5 yıldan fazla zaman vardır.