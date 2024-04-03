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Giriş Tarihi: 3.4.2024 13:54

Şırnak’ta gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı

Şırnak’ta, DEM Parti’nin seçim sonuçlarına yapacağı itirazlar öncesi İl Seçim Kurulu’na gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüşte yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı

Şırnak'ta DEM Parti milletvekilleri Saliha Aydeniz ve Zeki İrmez, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve DEM Parti yöneticileri ile çok sayıda kişi, Şırnak merkez ve Uludere ilçesi seçim sonuçlarına itiraz için İl Seçim Kurulu'na izinsiz yürümek isterken yaşanan olaylarda, polise mukavemet eden 10 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden M.A. polise mukavemetten, tutuklanırken, diğer 9 kişi serbest bırakıldı.

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Şırnak’ta gözaltına alınan 10 kişiden 1’i tutuklandı
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