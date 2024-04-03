SON DAKİKA | Van’da mazbata DEM Parti’ye verilecek

Son dakika haberi... Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Van İl Seçim Kurulunun, Abdullah Zeydan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanı "seçilmemiş sayılması" ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi kararına itiraz etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, Van İl Seçim Kurulunun oy çokluğu ile aldığı kararı Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) taşıdı. Zeydan ve parti avukatları, Van İl Seçim Kurulu kararının iptal edilmesi talebini içeren itiraz dilekçesini YSK'ye gönderdi.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yüksek Seçim Kurulu, DEM Parti'nin Abdullah Zeydan hakkında verilen karara itirazını kabul etti. Van'da mazbata, Abdullah Zeydan'a verilecek.

NE OLMUŞTU?

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.