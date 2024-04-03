Soyer’in şoförü saldırıya uğradı... CHP’li başkan Yetişkin ve yardımcısından şikayetçi oldu!

Yerel seçimin sonuçlanmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in memleketi Seferihisar karıştı. Başkan Soyer'in uzun yıllardır makam şoförlüğünü yapan isim olan Hüseyin Sezer, Sığacık'ta saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Seferihisar Polis Merkez Amirliği'ne başvuran Sezer "Kasten yaralama ve hakaret" suçlamasıyla başvurusunu yaptı.

BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCISINI SUÇLADI

Seferihisar Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Ali Tanış isimli kişinin yalnız olduğu sırada yanına gelerek kendisine saldırdığını öne süren Sezer, azmettirici olarak Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Yardımcısı Gökhan Pehlivan'ı gösterdi.

TUTANAKLARA GEÇTİ

Resmi polis kayıtlarına ve tutanaklara da geçen ifadelere göre olayı anlatan Sezer, "Sığacık mahallesinde bulunan Çakoz Balıkçılık'ın önündeki kaldırımda tek başıma bulunduğum sırada bana doğru daha önceden tanıdığım Ali Tanış geldi. Benim yanıma gelirken niyeti kötü olduğu belliydi. Ben kendisine 'Ali' dedim, Ali de bana karşı 'G.t' dedi. Bana karşı 'G.t' dedikten sonra bana saldırmaya başladı. Benim bacağıma ve suratıma yumruk ile vurdu. Ben kendimi korumaya çalıştım fakat tam olarak vurdum mu, vurmadım mı hatırlayamıyorum. Bu sırada orada bulunan kadınlar ayırmak amacı ile beni tuttular. Bu tutma neticesinde de bir kaç kez darbe yedim. Daha sonra Ali isimli şahıs oradan uzaklaştı. Uzaklaşırken de eline taş alıp atmaya niyetlendi fakat atmadı. Ben Ali Tanış isimli şahsı azmettiren kişilerin Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve yardımcısı olan Gökhan Pehlivan isimli şahısların olduğunu düşünüyorum. Planlı organize bir iş olduğunu düşünüyorum. Ali Tanış yaklaşık olarak 20 gün kadar önce benim cep telefonumu aradı ve bana 'hangi başkanı destekliyorsun' diye sordu. Ben de kendisine 'Ben Hamit Nişancı'yı destekliyorum' dedim. Bana 'Kazanabilir mi?' diye sordu, ben de kendisine 'Kazanabilir, sen de gel' dedim. Ardından telefonları kapattık. Ben bana hakaret eden ve beni darp eden Ali Tanış isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Ayrıca Ali Tanış'ı azmettiren İsmail Yetişkin ve Gökhan Pehlivan isimli şahıslardan da şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Hüseyin Sezer, Soyer'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin hemen ardından büyükşehir belediyesinin iç körfezdeki yolcu taşımacılığı işini yürüten İZDENİZ Şirketine yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştı. Kamuoyunda büyük tepkiye neden olan atama sonrası Sezer istifa etmek zorunda kalmıştı.

YETİŞKİN: "BU BİR İFTİRADIR"

Öte yandan iddialarla ilgili olayda adı geçen başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan ile birlikte açıklama yapan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Tunç Soyer'in şoförü Hüseyin Sezer'in uğradığı saldırı sonrası polisteki ifadesinde yer alan iddialarına sert tepki verdi. Başkan ve yardımcısı, ortak açıklamada, "Bu bir iftiradır. Olayın herhangi bir tarafı değiliz. Buna rağmen adli vakaya dahil edilme çabasını hayretle takip ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Yetişkin ve Pehlivan, kendilerine isnat edilmeye çalışılan dayanaksız suçlamalar hakkında, öncelikle hukuki ve cezai haklarını kullanacaklarını belirtip müfteriler hakkında iftira suçu da dahil olmak üzere, savcılığa şikayette bulunulacaklarını söyledi.