‘Süper Vali’nin oğlu babasının izinde: Bu ahde vefayı unutmayacağım

Babası 'Süper Vali' Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun, 1984-1989 yılları arasında görev yaptığı Tokat'ta, MHP'den Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi" dedi. Görev anlayışı ve vatandaşla sıcak ilişkisi dolayısıyla görev yaptığı dönemde "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan, Tokat, Aydın ve Erzincan'da valilik yapan,Denizli Valisi olduğu dönemde 2003'te Eskişehir-Ankara kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 31 Mart seçimlerine Tokat'ta MHP'nin adayı olarak girdi. Seçimi kazanan Yazıcıoğlu, babasının kentten ayrıldığı yaşta Tokat'a belediye başkanı olduğunu dile getirerek, "Çok heyecanlı ve gurur verici olay.Rahmetli babam için Tokat çok kıymetli bir yer. Babam 1984'te 36 yaşında en genç vali olarak gelmiş ve 1989 yılında ayrılmış bu kentten. Çok enteresan bir tevafuk oldu. Ben de 41 yaşında Tokat'a bir idareci oldum. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Rahmetli babam Tokatlılarla ciddi bir gönül köprüsü kurdu. Tokatlılar büyük bir ahde vefa örneği gösterdi. Bu ahde vefayı hiçbir zaman unutmayacağım" dedi.Yazıcıoğlu, "Seçim kampanyasını babamın da misyonu gereği kucaklaşma üzerine kurdum. Çünkü toplumun her kesimiyle kucaklaşmak çok önemli. Babam bunu başarmış, örnek bir idareci. Artık Türk bayrağının rozetini takacağız ve toplumun her kesimiyle kucaklaşarak Tokat Belediyesi'ni, Tokatlılarla beraber yöneteceğiz" diye konuştu