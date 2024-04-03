Van, AK Parti’ye geçti PKK seviciye mazbata yok

Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı.. Zeydan'ın memnu hakkının 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.2015'te PKK'nın hendek olaylarının düzenlediği zamanlarda Türk savaş uçakları PKK'nın Kuzey Irak'taki kamplarını nokta atışıyla vurmuştu. Bu operasyon ise PKK'nın siyasi kanadı olan dönemin HDP'sini rahatsız etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte konuşan dönemin HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan "PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğüyle boğar." söyleminde bulundu.Zeydan, 2016'da 'terör örgütüne yardım etme' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlarından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. 2022'de serbest kalan Zeydan'ın davasında mahkeme, Yargıtay'ın bozduğu kararda ısrar ederek, yine 'örgüt propagandası yapmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün, 'örgüte yardım etmek'ten beş yıl hapis cezası vermişti. Mahkeme, Zeydan'ın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, hükümle birlikte tahliyesine karar vermişti.Zeydan'a hakkındaki bir cezanın infazından sonra bekleme süresi dolmadan seçme ve seçilme gibi memnun haklar verildi. Mevcut yasalara göre cezası infaz edilen hükümlü memnu haklarının iadesi için başvuruda bulunabiliyor. Ancak iade için cezasının infazından itibaren 3 yıllık bir sürenin dolmuş olması gerekiyor. 3 yıl geçmemişse yasaklanmış haklar geri verilmiyor. Başsavcılık, iadenin yasalara uygun olmadığını fark edip itiraz etti. Mahkemede memnu haklarını geri aldı. Memnu hakkı daha önce usülsüz şekilde iade ettiği iddia edilen hakim hakkında da soruşturma açıldı.VATAN'I başkanlığın AK Parti'ye geçmesini hazmedemeyen terör sevici gruplar yol kenarlarındaki saksıları devirdi, trafiği kapattı ve polise taş attı. Bitlis'te de yarışı ikinci sırada bitiren DEM partililer izinsiz yürüyüşle olay çıkardı. 4 kişi gözaltına alındı. Siirt'te ise PKK sloganı atan 9 DEM partili gözaltına alındı. Davut AĞAH / SABAH