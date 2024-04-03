Yok böyle vefa! Efsane Vali’nin iyiliğini unutmayan öğretmenden Yazıcıoğlu’na vefa!

1984-1989 yılları arasında Tokat Valisi olarak görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'yla o dönem yakından tanışma imkanı bulan 76 yaşındaki emekli öğretmen Zöhre Mutlu, o dönem Turhal'da öğretmenlik yaptığı dönemde kendisine yaptığı iyiliği unutamadığı Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun o yıllarda ilkokul çağında olan oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu makamı devraldığı anlarda yalnız bırakmadı.

Turhal Meslek Lisesi'nde 1990'lı yıllarda meslek dersi Nakış Öğretmenliği olarak Bölüm Şefliği yapan 76 yaşındaki emekli öğretmen Zöhre Mutlu, o dönem ikamet ettiği Tokat'tan görev okulu Turhal'a gidiş geliş yapmak zorunda kaldığını, bu yüzden kendisine izin verilmediğini çare olarak dönemin valisi Efsane Recep Yazıcıoğlu'nun yanına giderek yardım istediğini anlattı.

SEVİNÇTEN BAŞKAN YAZICIOĞLU'NUN YANINA KOŞTU

Bugün gerçekleşen devir teslim töreninde Tokat Belediye Başkanlık makamını mazbatasını alarak resmen devralan Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu anlamlı gününde yalnız bırakmayan Mutlu, Kemal Yazıcıoğlunu tebrik etti. Zöhre Mutlu, yaşadıklarını ve ziyaretinin amacını ise şöyle anlattı: "Meslek dersi nakış öğretmeniyim. Turhal Kız Meslek Lisesi'nde. Bölüm şefiydim. Orada 20 yıl çalıştım. Gidiş geliş yaptım Tokat'tan her gün Turhal'a. İzin vermediler. Vali Bey'e çıktım. Dedi ki istediği saatte gidip gelebilir. Özel durumu var dedi. Babası da öğretmen dedi. Öğretmen kökenli çocuk dedi. Her zaman yanımdaydı. İki de bir sorardı. Hocam nasılsın? Okula geldiğinde önce benim atölyeme uğrardı. Çok sevdiğimiz bir yani kişiydi.

Toplantılarımızda, defilelerimizde, yemeklerimizde, öğretmenler günümüzde her şeyde yanımızdaydı. Anlatabildim mi yavrum? Ölünce de dünya bana yıkıldı. Annem babam öldüğü kadar çok üzüldüm. Bu çocuk (Mehmet Kemal Yazıcıoğlu) buraya gelince de bayram ettim. Bayram ettim. O gece hiç uyumadım. Kimlerden haber alayım? Kimden haber alayım? Ben burada hemen yakında oturuyorum. Belediyede kıyamet kopınca gece geldim buraya da geldim" dedi.

Devir teslim törenini duyar duymaz kalabalığa rağmen Belediye Başkanlığı makamına gelerek Yazıcıoğlu'nu makamında ziyaret eden Zöhre Mutlu, "Allah sağlık, sıhhat ömür versin. Arkasındayız" ifadelerini kullandı.