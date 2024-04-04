Hakan Han Özcan: Millet iradesi üzerinde bir güç tanımayanlardanız

Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, istenilen neticeyi alamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İstediğimiz neticeyi maalesef alamadığımız 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde göstermiş olduğunuz gayret için ve emek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterdiğimiz gayretin yeterli olmadığını görüyoruz. İlçe ilçe mahalle mahalle bunun muhasebesini yapacağız ve kendimize öz eleştiri yaparak sonuçları değerlendireceğiz. Çuvaldızı önce kendimize batıracağız. Biz hiç bir zaman millette küsen ve yüz çeviren bir parti olmadık. Daima milletimizle yürüdük ve öyle de olacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek yeniden ayağa kalakacağız. Milletimizi iradesi başımızın üzerindedir. Biz millet iradesi üzerinde bir güç tanımayanlardanız.