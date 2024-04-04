Hakan Han Özcan: Millet iradesi üzerinde bir güç tanımayanlardanız

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Geleneksel İftar Programı, Sincan Kongre Fuar Alanı'nda gerçekleştirildi. Teşkilat üyeleri ve vatandaşlarla bir araya gelinen iftar programına, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ve Ankara Milletvekilleri katıldı.
Ankara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, istenilen neticeyi alamadıklarını ifade ederek şöyle konuştu:
"İstediğimiz neticeyi maalesef alamadığımız 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde göstermiş olduğunuz gayret için ve emek için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gösterdiğimiz gayretin yeterli olmadığını görüyoruz. İlçe ilçe mahalle mahalle bunun muhasebesini yapacağız ve kendimize öz eleştiri yaparak sonuçları değerlendireceğiz. Çuvaldızı önce kendimize batıracağız. Biz hiç bir zaman millette küsen ve yüz çeviren bir parti olmadık. Daima milletimizle yürüdük ve öyle de olacağız. Yiğit düştüğü yerden kalkar diyerek yeniden ayağa kalakacağız. Milletimizi iradesi başımızın üzerindedir. Biz millet iradesi üzerinde bir güç tanımayanlardanız.
"HER KURUŞUN HESABINI SORACAĞIZ"
Bir gözümüz emanet oylarla belediyeleri teslim alan belediyelerde olacak. Diğer gözümüz milletimizin huzurunda olacak. Her kuruşusun hesabını soracağız. Milletimizin faydasına olmayan hiç bir işi desteklemeyeceğiz. Soracak, sorgulayacak, takip edecek ve milletimizin hakkını koruyacağız. Sincan'da Allah'a şükürler olsun zaferle çıktık. Oylardaki ve sandığa gidişteki düşüşü Sincan'da da görüyoruz. Sincan ve diğer belediyelerimizle de örnek projelerden emanet oylarımızı geri alacağız.
"VATANDAŞIN VERDİĞİ KREDİYİ NASIL DEĞERLENDİRDİKLERİNE BAKACAĞIZ"
Hem de sandığa gitmeyen seçmenle de sohbet edeceğiz bol bol istişare edeceğiz. Moral bozmak yok ! Engelliyorlar diyerek başlattıkları algı belediyecilikleri artık olmayacak. Vatandaşımızın vermiş olduğu bu krediyi nasıl değerlendirdiklerini hep beraber bakacağız. Birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracağız, kasıt veya ihanet içerisinde olanları ayıklayacak ve küskün seçmenimizi başta olmak üzere yeniden her bir vatandaşımızı kazanacağız."
"AK PARTİ BİR TÜRKİYE DAVASIDIR"
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ise yaptığı konuşmada, tüm teşkilat üyelerine teşekkürlerini ileterek asla vatandaşa ve seçmene küsülmeyeceğini söyleyip, "AK Parti Türkiye demektir ve AK Parti bir Türkiye sevdasıdır AK Parti bir Türkiye davasıdır 22 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiği bellidir. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.