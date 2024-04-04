Köpek ısırdıktan sonra ölmüştü! Bilim kurulu üyesi o bakteriye işaret etti

Çanakkale Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne bağlı Hayvan Barınağı'nda görev yapan Mustafa Topçu, barınağa getirilen pitbull cinsi bir köpeğin kendisini ısırmasından 45 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki saat içerisinde tüm vücudu moraran ve daha sonra enfeksiyona bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden talihsiz adamın ölüm nedeni de merak konusu oldu.

SABAH'ın sorularını yanıtladı

SABAH, arkasında birçok soru işareti bırakan ölümle ilgili İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Alper Şener'in görüşlerine başvurdu. Profesör Doktor Alper Şener, "Hastanın geçmiş öyküsünde bir köpek ısırığı var. Bu ısırıkla cilt bütünlüğü bozulduğu için bakterinin dokuya girişi ve yayılması kolaylaşmış olabilir. Böyle durumlarda bakterinin salgıladığı toksin hızla kana karışır ve organ yetmezliği yaşanır. Bu tablo, %80'nin üstünde ölüm ile sonuçlanır" dedi.

"KANA KARIŞIYOR TOKSİN SALGILIYOR"

Profesör Doktor Şener, "İlk akla gelen, Clostridium bakterisine bağlı, myonekroz (kas yıkımı) gibi duruyor. Hayvanların ağız florasında yada doğada özellikle toprakta bulunan hareketli bir bakteri. Bu bakteri, köpeğin ısırdığı bölgeden içeriye sızmışta olabilir, köpeğin ağız yoluyla doğrudan girmişte olabilir, bakın bazen bir diken bile olabilir. Bakteri sonuçta topraktan cillte bir sıyrık vs olmadan giremez. Deriden içeriye sızan bakteri önce kas- fasya tutulumu yapıyor ve toksin salgılıyor. Ardında hızla yayılarak kana karışan toksin, organ yetmezliğine sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜ DOKU ACİL BİR ŞEKİLDE TEMİZLENMELİ"

"Bu hastalarda ilk - acil tedavi cerrahi olarak ölü dokunun temizlenmesi ve bakterilerin doku ile birlikte uzaklaştırılmalı" diyen Profesör Doktor Şener, konuşmasını şöyle tamamladı. " Dokudaki hasarı ve bakteri yükünü, ameliyat ve ölü dokunun temizlenmesi, antibiyotikler ile kontrol altına almaya çalışsanız bile kana karışan toksinin geri dönüşü olmuyor. Kana karışmış olan toksin miktarı bazen çok olduğunda, organ yetmezliği kaçınılmaz son oluyor. "Zaten bu bakterinin yaptığı bu tablo, %80'inin üstünde ölüm ile sonuçlanır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çanakkale Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri'ne bağlı Hayvan Barınağı'nda 25 yıldır görev yapan Mustafa Topçu, hayvanların temizliğinden ve bakımından sorumluydu. Yaklaşık 45 gün önce yaralı olarak barınağa getirilen pitbull cinsi bir köpek, tedavi sırasında Mustafa Topçu'yu ısırdı. İlk tedavisi barınakta yapılan Topçu, hastanede kuduz aşısı vuruldu. İlerleyen günlerde de aşılarını 4 doza tamamladı.

YOĞUN KALP ÇARPINTISI

İşine devam eden Topçu, önceki gün gece geç saatlerde rahatsızlandı. Yoğun kalp çarpıntısı ve kaşıntı nedeniyle oğluyla birlikte özel bir hastaneye başvurdu. Kan alınan ve kalp grafiği çekilen Topçu, taburcu edildi. Evine dönen Topçu, bu seferde kusmaya başladı.

Tekrar Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne başvuran Topçu, gerekli kontroller yapıldıktan sonra servise alındı. Serviste fenalaşan Topçu'nun vücudunu kontrol eden doktorlar, kolundaki şişliği fark edince yoğun bakım servisine yatışını sağladı. Kolu tamamen moraran ve giderek fenalaşan Topçu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.