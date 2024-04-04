TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazzelilerle iftarda buluştu: Özgür Filistin vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'te, Türkiye'de misafir edilen Gazzelilerle bir araya geldiği iftar programında yaptığı konuşmada, Gazzeli Müslümanları Türkiye'nin milli iradesinin tecelligahı TBMM'nin çatısı altında ağırlamaktan, Gazzelilerle iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, "Bu sofrada sizlerle birlikte olmamızın esas amacı, bir nebze de olsa acılarınızı hafifletmek, bir nebze de olsa kardeşliğimizi, dostluğumuzu göstermek ve bu vesileyle Gazze'de şehit olan kardeşlerimize birlikte dua etmek, onların aziz hatıralarını yad etmek, Filistin davasının daha ileriye gidebilmesi için bütün gücümüzle mücadele etme azmimizi arttırmaktır. Yine bu sofrada duamız, niyazımız odur ki, bugün siz bizim soframızda misafir olduğunuz gibi, bizler de en kısa zamanda inşallah önümüzdeki ramazanda özgür Filistin'in bayrağı altında Gazze'de sizlerin sofralarınıza misafir olacağız ve sizlerle birlikte iftarlarımızı açacağız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gazze meselesinin büyük acıları ve insanlık dramlarını ortaya koyduğunu ama aynı zamanda dünyada yeni gelişmelerin de kapısını araladığını belirtti.

Tarihin çok önemli dönemlerinden birinden geçildiğine işaret eden Kurtulmuş, eş zamanlı olarak üç önemli gelişmenin Gazze üzerinden yaşandığını, bunlardan birisinin Gazze'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan birisinin, açık bir soykırımın işlendiğini dile getirdi.

Bu katliamların artık dünyanın birçok yerinde insanlar tarafından lanetlendiğini söyleyen Kurtulmuş, "İsrail'deki bu katliamın suçluları inşallah en yakın zamanda uluslararası mahkemelerin önüne çıkarılarak hesap verecekleri günü bekliyorlar. Öyle inanıyorum ki Netanyahu ve çetesi, en kısa zamanda savaş suçları mahkemesinin önüne çıkarılacak ve yakın dönemde benzer faşist yöneticiler gibi savaş suçları mahkemesinde yargılanarak hesap vereceklerdir." ifadelerini kullandı.