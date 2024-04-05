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Giriş Tarihi: 5.4.2024 09:00

15 Temmuz Derneği’nden Kadir Gecesi’ne özel program

15 Temmuz Derneği, bugün İstanbul Üsküdar’daki 15 Temmuz Şüheda Camii’nde Kadir Gecesi’ne özel program düzenliyor. Programda geceye özel olarak dünya 1’incisi hafızlar Kur’an-ı Kerim tilaveti okuyacak. Teravihten sonra ise Hz. Peygamber’in Sakal-ı Şerifi ziyarete açılacak.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
15 Temmuz Derneği’nden Kadir Gecesi’ne özel program

11 ayın sultanı Ramazan'da bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi bu gece idrak ediliyor. 15 Temmuz Derneği de Kadir Gecesi'ne özel bir program düzenliyor. İstanbul Üsküdar'daki 15 Temmuz Şüheda Camii'nde saat 21.00'de başlayacak Kadir Gecesi programında dünya 1'incisi hafızlar Kuran-ı Kerim tilaveti okuyacak.

15 Temmuz Derneği ayrıca Kadir Gecesi'ne özel Sakal-ı Şerif ile manevi bir yolculuğa da davet ediyor. Teravih namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyarete açık olacak. Dernek, "Kadir Gecesi programı düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz. Bin aydan daha mübarek olan bu gecede, dünya 1'incisi hafızlarımızla Kuran-ı Kerim tilaveti dinleyip, aziz şehitlerimizin ruhuna, ülkemizin birlik ve beraberliğine hep beraber dua edeceğiz. Teravih namazı sonrasında ise programımızda ayrıca Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) Sakal-ı Şerifi ziyarete açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz Derneği’nden Kadir Gecesi’ne özel program
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