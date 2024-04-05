2.5 milyon AK Partili sandığa gitmedi

AK Parti, MYK başta olmak üzere tüm yetkili organları ve teşkilatlarıyla seçim sonuçlarını masaya yatırdı. Yapılan ilk değerlendirmeler şöyle:Sonucun en önemli nedeni ekonomi. Emekli ve çalışanların bazı beklentileri oluştu. Bunlar olmayınca son bir hafta sahada hava bir anda değişti. Sandığa da tepki oyları yansıdı.31 Mart'ta en düşük katılımlı seçimlerden biri yaşandı. Sandığa gitmeyen seçmenin yüzde 60'ının AK Parti, yine bunların yüzde 60'ının da emekli vatandaşlar olduğu tespiti yapılıyor. AK Parti bu konuda sandık bazlı çalışmalarını da sürdürüyor. İlk etaptaki hesaplamalar ise şöyle: "31 Mart seçimlerinde katılım oranı yüzde 78.5'te kaldı. 5 yıl önceki yerel seçimde bu oran yüzde 86.4 olarak gerçekleşti. Yani yaklaşık 3.8 milyon seçmen sandığa gitmedi. Buna kullanılan geçersiz oylar da eklendiğinde yaklaşık 4.1 milyonluk bir seçmen grubu ortaya çıkıyor. AK Parti, 14 Mayıs seçimlerinde 19.4 milyon, 31 Mart yerel seçimlerinde ise 16.4 milyon oy aldı. Aradaki fark AK Parti seçmeninin 2.5-3 milyonunun sandığa gitmediğini ortaya koyuyor."Seçim sonuçlarına göre sandığa gitmeyenlerin yanı sıra geçersiz oy oranları da dikkat çekti. Sandığa gelip geçersiz oy kullananların önemli bölümünün de AK Partili olduğu ifade edildi.Seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti Strateji Kurulu başta olmak üzere ilgili birimler raporlarını hazırlayacak. Bunlar değerlendirilip AK Parti'nin önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası çıkartılacak.Son MYK toplantısında bazı yöneticiler seçim sonuçları nedeniyle istifa edebileceklerini gündeme getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise bunları sessizce dinlemeyi tercih ettiği öğrenildi.