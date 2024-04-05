‘Belediyeye her aldığımız CHP’li’

31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 45 oyla Datça Belediye Başkanı olarak seçilen CHP'li Aytaç Kurt'un devir teslim töreninde bir skandala imza atıldı. Datça Belediyesi'nde gerçekleşen devir teslim töreninde mevcut başkan CHP'li Gürsel Uçar'ın kullandığı ifadeler CHP zihniyetinin itirafı gibiydi. Datça Belediye Başkanlığı görevinde belediyeye aldığın kişilerin CHP'li olduğunu belirten Uçar, "Kendi partilimize yapmak imkânlarını hep beraber yaşayalım. O güzellikleri hep beraber tadalım.Çünkü arkadaşlar ne olursa olsun; belediyeye her aldığımız kişi Cumhuriyet Halk Partili. Ben, belediyeye almış olduğumuz belediye çalışanlarının bir MHP'liye faşist insan kim olursa olsun ona başkanım demesini içime sindiremiyorum. O bakımdan o güzellikleri tattıra tattıra Datça'da siyaset yapalım. Kendi partilimizin hiçbir zaman boynunu yere eğdirmeyelim. Şimdiden başarılar diliyorum" dedi. CHP'li Uçar'ın ayrıştıran ve ötekileştiren sözleri odadaki partililer tarafından alkışlandı. CHP Datça İlçe Başkanı A. Sezai Öz'ün ise sosyal medyada yaptığı paylaşımında Uçar'ı eleştirdiği görüldü. Uçar daha önce de Datça'daki heykel açılışlarıyla gündem olmuştu. 31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP Adayı Aytaç Kurt'la yarışan MHP Adayı Feyzullah Gülada yüzde 38 oy almıştı.