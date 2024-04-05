Dadı Meryem cinayetindeki acılı babaya SABAH ulaştı

Esra Erol'un programında eşini aldatan adamın sevgilisi olarak gelen Dadı Meryem'in 13 yıl önce 8 yaşındaki bir çocuğu canice öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayeti işlediğinde 17 yaşında Serkan isimli bir erkek olan Meryem'in cezaevinden çıktıktan sonra cinsiyetini değiştirdiği anlaşıldı. SABAH gün yüzüne çıkan cinayete kurban giden 8 yaşındaki kızın babasına ulaştı. Cinayetin faili Dadı Meryem'în şuanda bakıcılık yapmasının saçmalık olduğunu söyleyen baba İlkay Karakoç; "Böyle saçmalık mı olur. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın, Allah onun belasını versin" dedi.

ESRA EROL'DA GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Türkiye, Esra Erol'un canlı yayında aydınlattığı cinayetle sarsıldı. Edirne'nin Havsa ilçesinin Şerbettar köyünde çiftçilik yapan Emine-İlkay Karakoç çiftinin 3 çocukların en büyüğü olan 8 yaşındaki Hasret Karakoç, okula gitmek için evden çıktı ve ortadan kayboldu. Aile tüm aramalara rağmen çocuğu bulamayınca jandarma ekipleri uzman köpeklerle arama yaptı. Çocuğun botu, harabe halindeki atıl vaziyetteki bir evde görüldü.

DiRi DiRi EViN iÇiNE GÖMMÜŞ

Ardından da küçük kızın cesedi, evin içinde toprağa gömülmüş halde bulundu. Evin sahibi olan Sabahat Şen ile 17 yaşındaki oğlu Serkan Şen gözaltına alındı. Serkan Şen ifadesinde "Hasret kovaladığı kedinin arkasından eve girdi. Ben de peşinden gittim. Camın kenarındayken onu ittim ve yere düşüp başını çarptı. Öldüğünü sanıp gömdüm. Sanırım gömerken yaşıyordu" dedi. Serkan Şen tutuklandı, hapse atıldı.

ÇOCUK BAKICILIĞI YAPIYORMUŞ

Programa katılan Mehmet Altun, kendisini terk eden 6 yıllık eşi Rabia Altun ile barışmak istediğini söyleyerek yardım istedi. Altun çifti programa çıktı. Rabia Altun eşinin kendisini 15 kez aldattığını belirtip "Son aldatması da çocuklarımızın bakıcısı Meryem ile oldu. Mesajlarını yakaladım" dedi. Bunun üzerine 'Dadı Meryem' de programa çıkmaya başladı.

SADECE 9 YIL HAPiS YATMIŞ

Esra Erol'un yönelttiği soruyla korkunç sır ortaya çıktı. "Sen bir çocuğu öldürüp gömmüşsün ve hapis yatmışsın. Çocuklardan uzak durmalısın" demesi üzerine Dadı Meryem de "Evet ama o zaman 16 yaşındaydım. Kaza sonucu meydana geldi. Ben o cinayetten 9 yıl hapis yattım" dedi. Meryem'in ya da o zamanki adıyla Serkan'ın öldürdüğü çocuk Hasret'ti. Meryem hapisten çıktıktan sonra cinsiyetini ve adını değiştirmişti.

ACILI BABA: ALLAH ONUN BELASINI VERSİN

SABAH yıllar sonra tekrardan gün yüzüne çıkan cinayete kurban giden 8 yaşındaki kızın acılı babası cinayetin faili Dadı Meryem'în şuanda bakıcılık yapmasının saçmalık olduğunu söyledi. Acılı baba İlkay Karakoç; "Böyle saçmalık mı olur. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın, Allah onun belasını versin" dedi.