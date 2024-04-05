Gece kulübü faciasında gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beşiktaş Gayrettepe'de 16 katlı binanın gece kulübü olarak kullanılan giriş katında yangın çıkmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yangından 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade "Şazi" Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde ifadeleri alınan 9 şahıs için ek gözaltı alınırken, şahıslardan mobilyacı Ercan E.'nin ifadesinin alınması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Olay çerçevesinde gece kulübünün teknik servis personeli İbrahim B.'nin (36) de polis tarafından gözaltına alındığı öğrenilmişti. Şahsın ifadesinin alındığı öğrenilirken, Yeni gelen bilgiler doğrultusunda kulübün sahne platform firması yetkilisi olan Dursun Ç. ve eşi Sibel Ç. de savcılık talimatıyla Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfade işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nden Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

BİNADAN EŞYA ALINMASINA İZİN VERİLDİ

Facianın meydana geldiği gece kulübünün üst bölümünde bulunan 64 daireli 13 katlı apartmanın olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından eşyaların alınmasına izin verildiği gün içinde de binaya elektrik verileceği kaydedildi.