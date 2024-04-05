İsrail casuslarına operasyonda yeni detay: Dedektif MOSSAD için ajan şebekesi kurmuş!

Casusların, MOSSAD ajanlarının siparişi üzerine yaptıkları takip-gözetleme fotoğrafları da operasyon kapsamında ele geçirildi. MOSSAD ajanlarıyla yazışmaları da ele geçirilen Tumlucalı'nın Ortadoğulu iki kişiyi İstanbul'da araç kiralayıp, 4 kişiyle 2 gün boyunca adım adım izlediği belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İsrail gizli servisi MOSSAD'ın kullandığı casusluk şebekesine yönelik operasyon yapıldı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya Viyana, İsviçre Zürih, Almanya Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı'nın, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında da para aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İsrail gizli servisi MOSSAD'ın kullandığı casusluk şebekesine yönelik operasyon yapıldı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya Viyana, İsviçre Zürih, Almanya Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı'nın, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında da para aldığı ortaya çıktı.
TAM 9 YIL MOSSAD'A ÇALIŞMIŞ
Talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Tumlucalı'nın MOSSAD'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmî belgeler temin ettiği belirlendi. Tumlucalı, kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten MOSSAD ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği ve Jorg Neubach'a MOSSAD ajanı olup olmadığını sorduğu, Jorg Neubach'ın ise bu soruyu gülerek geçiştirip cevap vermediği belirtildi.
Tumlucalı, görev aldığı kişilerin MOSSAD ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği ve yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde ettiği öğrenildi.
Tumlucalı'nın MOSSAD tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla kurduğu 9 kişilik şebekesi gözaltına alındı. Şebeke üyeleri haklarındaki iddiaları kabul ederken, Ahmet Ersin Tumlucalı ile eşinin tutuklandığı, diğer zanlıların sorgusunun ise devam ettiği öğrenildi.
4 KİŞİLİK EKİP İLE 2 GÜN TAKİP
Jorg Neubach adlı maske kimliği kullanan MOSSAD mensubunun talimatı kapsamında casusluk şebekesinin yaptığı takibin raporları da operasyonda ele geçirildi. Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Jorg Neubach adlı maske kimliği kullanan MOSSAD mensubunun talimatıyla kurduğu 4 kişilik ekiple İstanbul'da Ortadoğulu bir kişiye yönelik takip ve foto dokümante çalışması gerçekleştirdikleri belirlendi. Ahmet Ersin Tumlucalı takip faaliyeti kapsamında, kurduğu 4 kişilik ekibe araç kiraladığı ve hedefini iki gün süresince adım adım takip ettirdiği belirlendi. Takip faaliyetinin Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi tarafından raporlanıp Jorg Neubach'a gönderildiği ortaya çıktı.
MOSSAD AJANIYLA YAZIŞMALARI ELE GEÇİRİLDİ
Ahmet Ersin Tumlucalı'nın Gavin Alto maske ismini kullanan MOSSAD ajanıyla mesajları da bulundu. Tumlucalı, takip faaliyeti için çok para istendiğini, 5 bin 500 Euro talep ettiğini Alto'ya söyledi. MOSSAD ajanı ise sorun olmadığını belirterek faaliyetin devam etmesini istedi. Tumlucalı ve ekibi tarafından hazırlanan raporlara da ulaşıldı. MOSSAD'a gönderilen raporlarda yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilen takip faaliyetlerine ilişkin takip ve gözetlemeler detaylandırılarak hedeflere ilişkin kapsayıcı bilgilerin derlendiği görüldü.