İsrail casuslarına operasyonda yeni detay: Dedektif MOSSAD için ajan şebekesi kurmuş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İsrail gizli servisi MOSSAD'ın kullandığı casusluk şebekesine yönelik operasyon yapıldı. MİT tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011 ile 2020 yılları arasında MOSSAD ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Tumlucalı'nın Jorg Neubach ve Gavin Alto maske isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya Viyana, İsviçre Zürih, Almanya Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleri ile sürdüren Ahmet Ersin Tumlucalı'nın, Avusturya, İsviçre ve Almanya'da yaptığı görüşmeler sırasında da para aldığı ortaya çıktı.