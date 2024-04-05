İsrail’in katlettiği yardım gönüllüleri asrın felaketinde aylarca görev yapmış

Katil İsrail'in hava saldırısında öldürülen World Central Kitchen (WCK), kuruluşunun 7 gönüllüsünün asrın felaketi depremlerinin ardından Türkiye'ye gelerek farklı illerde aylarca yardım çalışması yaptıkları ortaya çıktı. Eski Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, "Deprem zamanı aylarca Elbistan'da yemek dağıtmışlardı.Dünyayı dolaşarak iyilik dağıtan bu insanlar, Gazze'den sağ çıkamadılar" paylaşımı yaptı. Siyonist İsrail rejimi, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze'de yardım faaliyetlerinde bulunan sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen (WCK), İsrail'in hava saldırısı sonucu 7 gönüllüsünü kaybetti. World Central Kitchen gönüllülerinin 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından Türkiye gelerek çeşitli illerde aylarca yardım faaliyetlerinde bulundukları öğrenildi.