MİTten yeni casus avı! Bu kez Çin istihbaratının ajanlarını yakaladı

MİT'in İsrail, İran ve Rusya gizli servislerine yaptığı casusluk operasyonlarından sonra Çin Dış İstihbarat Servisi Devlet Güvenlik Bakanlığı (MSS) casuslarına da geçtiğimiz günlerde bir operasyon yaptığı öğrenildi. Çin'in Türkiye'deki casusluk faaliyetlerine karşı, MİT ve İstanbul Emniyeti 7 Çinli casusa yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. Türkiye'de sahaya indirilen casusların Doğu Türkistan hakkında bilgi toplayarak Çin İstihbarat Teşkilatı'na bilgi veren casuslar kıskıvrak yakalandı. 16 Şubat 2024 tarihinde Shadeke M., isimli Çin vatandaşı bir kişinin Doğu Türkistan dernek ve vakıflarıyla ilgili istihbarı bilgi toplayarak Çin İstihbaratına bilgi verdiği ortaya çıktı. MİT ve İstanbul Emniyetinin yürüttüğü ortak operasyon kapsamında Shadeke M., ile birlikte 7 kişi gözaltına alındı. ifadeleri alınan şüphelilerden Shadeke M., Çin istihbarat teşkilatına çalıştığını itiraf ederek yaptığı tüm faaliyeti anlattı.

13 VAKIF VE DERNEĞE CASUS AVI

Operasyon kapsamında Çin istihbaratının Türkiye'de hedef aldığı kuruluşlar arasında Doğu Türkistan Maarif Derneği, Doğu Türkistan Alimler Derneği, Doğu Türkistan Vakfı gibi toplamda 13 vakıf ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi toplamaya çalıştıkları belirlendi. Türkiye'de yapılan faaliyetlerin Çin istihbaratına video ve fotoğraf yoluyla bilgilerini aktaran casuslar yaptıkları faaliyetler karşılığında yüksek miktarda ödemeler aldığı ortaya çıktı.

UYGUR TÜRKÜ KANAAT ÖNDERİNİN EVİNİ TAKİBE ALDI

Shadeke M., Çin istihbaratının emirleri doğrultusunda Uygur Türklerinin kanaat önderlerinden Abdulkadir Yapçan'ın Türkiye'deki ikametine yakın bir yerde ev satın almak için harekete geçtiği, ayrıca yine dernekler üzerinden ikna ettiği kişiler aracılığıyla Suriye'de bulunan Uygur Türkleri hakkında da bilgi toparladığı öğrenildi. Shadeke M., verdiği ifadesinde Çin vatandaşı olduğunu ailesinin Çin'de yaşadığını kendisinin tekstil işiyle uğraştığını bu nedenle Türkiye'de olduğunu söyledi.

ÇİN İSTİHBARATINA ÇALIŞTIĞINI İTİRAF ETTİ

Kendisini Çin'de polis olarak tanıtan bir kişiden Çin'e gelmesi konusunda mesaj geldiğini söyleyen Shadeke M., gitmediği takdirde ailesinin başının belaya gireceğinin söylendiği bu nedenle Çin'e gittiğini ve 2 Çinli polisin kafasına çuval geçirerek kendisini 15 gün alı koyup işkence yaptığını anlattı. Shadeke M., işkence sonrası Türkiye'de Doğu Türkistan hakkında bilgi toplamasının istenilerek artık Çin istihbaratına çalışmasının istendiğini mecburen bu teklifi kabul ettiğini söyledi. Daha sonra kendisine yeni bir kimlik ve pasaport verildiğini söyleyen Shadeke M., dikkat çekmemek için önce Suudi Arabistan'a gittiğini 15 gün burada kaldığını belirtti.

YENİ KİMLİK VE PASAPORTLA TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Türkiye'ye geçmediği için Çin istihbaratı tarafından uyarıldığını anlatan Shadeke M., bir istihbaratçının Arabistan'a gelerek kendisine yeni pasaport ve 15 bin dolar getirdiğini ardından Türkiye'ye giriş yaptığını ifade etti. Sonrasında Çin istihbaratının kendisinden Doğu Türkistan dernek ve vakıflarının içine girerek bilgi toplamasını istediklerini söyleyen Shadeke M., dikkat çekeceğini söylediğini ardından yayın yapan bazı kuruluşların haberlerini gönderdiğini anlattı. İfadelerinin ardından adliyeye götürülen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



