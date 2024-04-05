Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 5.4.2024 11:43 Son Güncelleme: 5.4.2024 12:10

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de hedefindeki kişi ve şirketler hakkında bilgi toplayan şüphelilere düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

AA
SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail istihbarat servisinin Türkiye'de hedefindeki kişi ve şirketler hakkında bilgi toplayan şüphelilere düzenlenen 'Köstebek-3' operasyonunda 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şunları söyledi:

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen "KÖSTEBEK-3" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden;
2'si tutuklandı.
6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ülkemiz sınırları içinde milli birlik ve beraberliğimize karşı yürütülmek istenen casusluk faaliyetlerine asla izin vermeyeceğiz. Takipteyiz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;
İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,
İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve
İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MİT Mensuplarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı
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