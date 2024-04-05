SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! İsrail İstihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat ve TEM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin;

İsrail İstihbarat unsurları ile görüşmeler gerçekleştirdikleri,

İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derledikleri ve

İsrail İstihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktardıkları tespit edildi.