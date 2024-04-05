Son dakika haberi: MİT, terör örgütünün sözde sorumlusu İpek Demir’i Suriye’de yakaladı, Türkiye’ye getirdi

Son dakika haberi: MİT, sınır ötesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başarılı bir operasyona daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı PKK/KCK/PYD sözde sorumlularından Çavre Gever kod adlı İpek Demir'i Suriye Ayn El Arap'ta yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

PKK terör örgütüne 2010 yılında katılan Çavre Gever kod adlı İpek Demir, yaklaşık 7 yıl boyunca Zap, Hakurk, Avaşin, Sincar bölgelerinde sözde sorumlu seviyede faaliyet yürüttü. 2017'de örgüt tarafından Suriye'ye gönderilen terörist, son olarak örgütün Sivil Savunma Güçleri (Hezen Parastina Cevheri/HPC) yapılanmasında sözde Fırat Bölgesi Sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu.