Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Şehit Alim Nar davasında karar çıktı
Giriş Tarihi: 5.4.2024 12:26 Son Güncelleme: 5.4.2024 13:24

Son dakika: Şehit Alim Nar davasında karar çıktı

Son dakika: Silivri’de şehit edilen komiser yardımcısı Alim Nar davasında karar çıktı. Mahkeme sanık Turan Taş ve Nihat Taş’a ağırlaştırılmış müebbet ve 71 yıl, sanık Can Erseven’e ise 53 yıl hapis cezası verdi. Karar davasına şehit Alim Nar’ın eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra Nar, oğlu Mehmet Emin Nar, avukatları Av. Funda Sadıkahmet, Av. Mehmet Fatih Kıratlı  ve cinayet bürodan arkadaşları katıldı.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Son dakika: Şehit Alim Nar davasında karar çıktı

Silivri'de 23 Ekim 2022'de gerçekleşen bir olayda, bir katil zanlısına yönelik düzenlenen operasyonda Cinayet Büro Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Alim Nar şehit edilmişti.

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Nar'ı 4 kurşunla şehit eden 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden üçü de sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık Turan Taş, Nihat Taş ve sanık Can Erseven'in yargılandığı davada 5. celsede karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 71 YIL

Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme sanık Turan Taş ve Nihat Taş'a ağırlaştırılmış müebbet ve 71 yıl hapis cezasına hükmederken, sanık Can Erseven'e ise 53 yıl hapis cezası verdi.

MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Karar duruşmasında şehidin yakınları Nar'ı yalnız bırakmadı. Duruşmaya şehit Alim Nar'ın eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra Nar, oğlu Mehmet Emin Nar, avukatları Av. Funda Sadıkahmet, Av. Mehmet Fatih Kıratlı, cinayet bürodan arkadaşları ve destek için gelenler katıldı.

Komiseri şehit edenlere ağır müebbet ve 14 ayrı hapis cezası

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Şehit Alim Nar davasında karar çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA