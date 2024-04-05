Son dakika: Şehit Alim Nar davasında karar çıktı

Silivri'de 23 Ekim 2022'de gerçekleşen bir olayda, bir katil zanlısına yönelik düzenlenen operasyonda Cinayet Büro Amirliği'nde görevli komiser yardımcısı Alim Nar şehit edilmişti.

Olaya ilişkin polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Nar'ı 4 kurşunla şehit eden 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden üçü de sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanık Turan Taş, Nihat Taş ve sanık Can Erseven'in yargılandığı davada 5. celsede karar çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 71 YIL

Silivri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme sanık Turan Taş ve Nihat Taş'a ağırlaştırılmış müebbet ve 71 yıl hapis cezasına hükmederken, sanık Can Erseven'e ise 53 yıl hapis cezası verdi.

MESAİ ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Karar duruşmasında şehidin yakınları Nar'ı yalnız bırakmadı. Duruşmaya şehit Alim Nar'ın eşi Yıldız Nar, kızı İrem Zehra Nar, oğlu Mehmet Emin Nar, avukatları Av. Funda Sadıkahmet, Av. Mehmet Fatih Kıratlı, cinayet bürodan arkadaşları ve destek için gelenler katıldı.