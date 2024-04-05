Vandallığa geçit yok! Sokak eylemlerine 14 ilde operasyon: 340 gözaltı

Van'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere PKK adına sokak eylemleri düzenleyenlere yönelik 14 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa İl Emniyet Müdürlükleri tarafından bölücü terör örgütü adına sokak eylemleri yapan 340 şüpheli, eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları belirlendi.Güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri ve bölücü terör örgütü PKK'yı övücü slogan attıkları tespit edildi. Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu."PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan ile ilgili yasal süreç henüz tamamlanmadı. Mahkeme kararına göre belediye başkanlığının düşmesi yine gündeme gelebilir. Zeydan'ın memnu haklarının yasalara uygun iade edilmediği yönünde mahkemeye yapılan itiraz nihai olarak sonuçlanmadı. Mahkeme bu konuda gerekli incelemeleri yaparak kararını açıklayacak.