Haberler Gündem Haberleri Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimi
Giriş Tarihi: 7.4.2024 18:48 Son Güncelleme: 7.4.2024 18:50

Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

AA
Doğu Akdeniz’de Deniz Görev Grubuna Taarruz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Gaziantep, TCG Gemlik, TCG Bora ve TCG Atak tarafından Doğu Akdeniz'de Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile 'Deniz Görev Grubuna Taarruz' eğitimleri icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, eğitimlere ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Doğu Akdeniz'de "Deniz Görev Grubuna Taarruz" eğitimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA