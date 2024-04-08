Bayraktar KALKAN DİHA 70 saati geride bıraktı

Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KALKAN DİHA'nın test faaliyetleri sürüyor. Edirne'nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 30'uncu uçuşunda, sistem tanımlama testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek Bayraktar KALKAN DİHA, 14 bin 500 feet irtifaya çıktı ve 70 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. Bayraktar KALKAN DİHA, Baykar tarafından geliştirilen BG-160 Elektro- Optik Sistem sayesinde geceleri de yüksek çözünürlüklü görüntü alabiliyor.Gücünü 4 elektrikli motor ve bir düşük tüketimli benzinli motordan alan Bayraktar KALKAN DİHA, dikey kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçiyor. Milli DİHA, herhangi bir piste ihtiyaç duymadan, üs bölgelerinde ve yüzer platformlarda rahatlıkla görev uçuşları gerçekleştirebiliyor. Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023'te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3'te 1'ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.