İYİ Parti’de şok dalgası! Ümit Özlale istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ile TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday olacaklarını duyurdu. Akşener'in aday olmayacağını açıklaması ile partide sıcak saatler yaşanmaya başladı.

İYİ Parti'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz başta olmak üzere, İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun da aralarında olduğu birçok isim görevlerinden istifa etmişti.

ÖZLALE İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLADI

Son istifa ise İzmir'den geldi. İYİ Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ancak seçim mağlubiyeti yaşayan İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etme karar aldığını açıkladı. İstifa ile İYİ Parti'nin İzmir'deki vekil sayısı 2'ye düştü.

İLK GÜNKÜ HEYECAN KALMADI

Özlale sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi, "Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi'nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin"