SETA uzmanı Can Acun: PKK’ya yeni operasyon yolda

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlaması beklenen harekata ilişkin açıklama yapan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Dış Politika Uzmanı Can Acun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Sınır ötesi askeri harekatlarla da örgütün baskı altına alınmaya devam edildiğini kaydeden Acun, mevsim koşullarının olgunlaşmaya başlamasıyla Irak'ta mevcut harekâtları tamamlayıcı nitelikte yeni harekâtların düzenleneceğinin öngörüldüğünü aktardı.Acun, "Son dönemde Bağdat ile yürütülen müzakereler Türkiye'nin daha kapsamlı harekâtlar düzenlemesinin önünü açmış durumda. Türkiye ve Irak'ın siyasi, askeri ve ekonomik çıkarları birbirine yaklaştırılırken, İran'ın burada tavrı önemli olacak. Menfi bir yaklaşımla Bağdat'ı olumsuz yönde etkilemez ise iki ülkenin terörle mücadele de ortaklaşması mümkün" dedi.DEM Parti ile PKK arasındaki bağ hakkında da konuşan Can Acun, PKK'nın belediyeleri lojistik olarak kullandığına dikkat çekti. Acun, "PKK belediyeleri lojistik olarak kullanıyor. Belediyelere bağlı kültür merkezleri gibi kurumlarda ise gençleri örgüte dahil etmek için çalışmalar yürütülüyor. Bu organizasyonun yakından takip edilmesi gerekiyor. Yasal olarak da bunun önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor" dedi.