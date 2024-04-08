SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ’Filistin’ için tarihi kararı duyurdu: İsrail’e karşı yeni tedbirler alındı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, İsrail'e karşı bir dizi yeni tedbir kararı alındığını açıkladı.

Bakan Fidan ilgili kararı kurumların duyuracağını ifade etti.

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar

Bakan Fidan şunları söyledi:

Biz olayların başladığı ilk günden itibaren yaşananlara tepkisiz kalmadık. En doğru ve cesur tavrı takındık, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. Bugün tüm dünya İsrail makamlarının adalet önünde hesap vereceği günü iple çekiyor.

Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Yardımlarımız 42 bin tonu geçti. Gazze'ye en çok yardım gönderen ilk iki ülkeden biriyiz. 9. yardım gemimiz yolda. Bildiğiniz üzere bir süredir Ürdün üzerinden insani yardımlar Gazze'ye ulaştırılmaktaydı. Biz de hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla bu insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Ürdün makamlarınca olumlu karşılanan bu talebin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Bu durum karşısında biz de İsrail'e yönelik bir dizi tedbir almayı kararlaştırdık. Gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir.

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