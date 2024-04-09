1 yılda 5.2 milyon yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nda, açıldığı 8 Nisan 2023 tarihinden bu yana, 1 yıllık sürede toplam 5 milyon 200 bin yolcu taşındığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak İstanbul'u metro ağları ile ördüklerini, hizmete sundukları metro hatlarının toplam uzunluğunun 147.7 kilometre olduğunu belirtti. Uraloğlu, "İstanbul'un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda. Bu hatların neredeyse yarısının yapımını bakanlığımız gerçekleştirdi" dedi.2024'ün ilk çeyreğinde Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı hattını, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe-Kağıthane kesimini, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro hattını ve Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni hizmete açtıklarını kaydeden Uraloğlu, bugüne kadar Bakanlık olarak Marmaray, Levent- Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthaneİstanbul Havalimanı Metrosu, BaşakşehirÇam ve Sakura Şehir Hastanesi Metrosu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yay Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete aldıklarını belirtti.İstanbul'da hayata geçirdikleri en önemli metro projelerinden birisinin BaşakşehirÇam ve Sakura şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyesindeydi. Devirden 24 ay sonra hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. 8 Nisan 2023 tarihinde de Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu. Hattımız sayesinde kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım sağlanırken aynı zamanda diğer toplu taşıma modları ile entegrasyon sağlandı. Açıldığı 8 Nisan 2023 tarihinden bu yana 1 yıllık sürede toplam 5 milyon 200 bin yolcu taşındı" bilgisini verdi.Türkiye'de 14 ilde raylı sistem projesinin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu şöyle devam etti: Ülke genelinde 415.5 kilometre kent içi raylı sistem projesini hayata geçirdik. 88,8 kilometre hat üzerinde yapım çalışmalarımız devam ederken, toplamda da 372.2 kilometre daha raylı sistem yapmayı planlıyoruz."