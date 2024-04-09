Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’den Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'daki Müslümanlara yönelik Almanca, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında Steinmeier, "Bu yılki Ramazan Bayramı'nda siz Almanya'da yaşayan Müslümanlara en içten selamlarımı sunmak istiyorum. Yine aileleriniz, komşularınız ve dostlarınızla birlikte kutlayacağınız Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta önce Espelkamp kasabasında Müslümanlar ile Müslüman olmayanlarla birlikte bir iftara katıldığını aktaran Steinmeier, ramazan ve iftarın Almanya'daki çeşitli dini yaşamın bir parçası olduğunu kaydetti.

Steinmeier, mesajında "Bugün Ramazan Bayramı'nda, ülkenin dört bir yanındaki Müslüman cemaatlerin diğer inançlardan olan tanıdıklarını davet etmeleri, hoşgörü ve saygının, birlikte yaşama ve fikir alışverişinde bulunma arzusunun önemli bir göstergesidir. Sevginin, barışın ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip geldiği daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretimizi ve umudumuzu koruyalım. Hepinize huzurlu ve hayırlı bir bayram diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.