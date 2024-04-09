Bakan Ersoy, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutladı

Bakan Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, kalplerin ilahi rahmet ve mağfiret ile dolduğu ramazan ayını tamamlayıp, bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren, paylaşma, sevgi ve saygının öneminin bir kez daha hatırlandığı müstesna zaman dilimi olduğunu vurgulayan Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"BAYRAMA ERİŞMENİN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ"

"Gönül dünyamızın hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese açıldığı ramazan ayı aynı zamanda toplumumuzun dayanışma ruhunu da en güzel şekilde ortaya koyduğu anlardır. Bir ay boyunca yaşadığımız bu manevi zenginliğin ardından bayrama erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygularla aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın dünyanın dört bir yanındaki mazlum coğrafyalara da barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Allah'tan diliyorum."