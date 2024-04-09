Bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam; (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) 1.838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2.192 vatandaşımız ise yaralandı." dedi.

"AŞIRI HIZ YAPMAYALIM"

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Denetimlerimizin tek amacı var. Bayram tatiline giden vatandaşlarımızın sağ salim ailelerine kavuşması. Onlara sarılması. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım."