CHP’li başkan yurt dışında yaşayan meclis üyesini başkan vekili seçtirdi

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik yıktığı plaj büfelerinden prim yapmaya başladı. Önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALTİD Başkanı Burhan Sili ile birlikte bu büfeleri yıkıp yerine tek tip sahil büfe yapılacağını daha önce açıklamıştı. Yücel ve Sili protokol imzalamış ve Demirtaş Sahilinden eski büfeler yıkılmaya başlanmıştı.

CHP AVRUPA'DA OLAN MECLİS ÜYESİNİ BAŞKAN VEKİLİ SEÇTİ

Osman Tarık Özçelik'in bu gün yaptığı belediye meclis toplantısına Cumhur İttifakı, İYİ Parti ve CHP Belediye meclis üyeleri katılırken, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Açıkalın, Avrupa'da olduğu için mazeret bildirerek toplantıya katılmadı. Yurt dışında yaşayan Açıkalın toplantıda Başkan Özçelik tarafından başkan vekili olarak seçildi.