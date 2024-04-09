CHP’li Bayraklı Belediyesinde ilk icraat borçlanma

KİMSEYE İŞ SÖZÜ VERMEDİM, RİSK ALDIM

Yerel seçimlerde rakiplerinin birçok kişiye iş vaadinde bulunmasına rağmen kendisinin bir kişiye bile iş sözü vermediğini belirten Önal: "Risk aldım. Çünkü belediyemizin geliri gideri belli. Söz veremezdim. Bir duruş sergiledim. Tüm bütçeyi maaşlara ayırırsak iş yapamayız. Bizim yapacak çok işimiz var. Bu arkadaşlarla ilgili gereği yapılacağını bilmenizi isterim. Herkesten işini en iyi şekilde yapmasını istiyorum. Onun dayısı bunun eniştesi gibi bir şey bizim dönemimizde olmayacak. Bunu özellikle vurgulamak isterim" açıklamasında bulundu.