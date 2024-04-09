Devrek Belediyesinin borçları dev afişte

2019 Mart ayında yapılan Belediye Seçimlerinde Belediye Başkanlığını CHP'den Çetin Bozkurt kazanmıştı. 31 Mart 2024'te yapılan son seçimde Belediye Başkanlığı koltuğuna AK Partili Özcan Ulupınar oturdu. 5 yıl sonra Belediye Başkanlığı CHP'den AK Parti'ye geçti.

Belediye Başkanlığını kazanan Özcan Ulupınar, makama oturmasının ardından yaptığı incelemede Devrek Belediyesi borçlarının 248 milyon 828 bin 697 lira olduğunu tespit etti ve borçların yazılı olduğu dev afişi Devrek Belediyesi binasına astırdı.

Ulupınar, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Şu anda Devrek Belediyesinin borçları 257 milyon. İller Bankasından gelen 7 milyon, maaşlar 11 milyon. Maaşlar çok yüksek. 74 bin liraya kadar maaş var. 250'ye yakın çalışan var, çalışan sayısı çok fazla. Maaşlarda 4 milyon açığımız vardı. Bu ay maaşlarımızı ödedik sağdan soldan borç bularak. Geçen sene Mart ayında 2.5 milyon harcayan Belediye bu seçimde mart ayında 23 milyon harcadı. Seçim masraflarının büyük bir kısmı belediyeden karşılanmış" dedi.

Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar açıklamasında deva ederek, "İçişleri Bakanımız ve Zonguldak Valimiz ile konuyu görüştük, müfettiş talep ettik. Benden bakanımız ve valimiz dilekçe istediler yazdık gönderdik. Bayramdan sonra müfettiş gelecek, ondan sonra devir teslim yapacağız. Seçimlerden sonra teslime başkan gelmedi görevlendirdiği kimse olmadı" diye konuştu.