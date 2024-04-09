Dünya liderleri ortak vicdanı harekete geçiriyor: Yıkılan şehirler yeniden hayat bulacak

Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinin ihyasına yönelik Türkiye Tasarım Vakfı tarafından oluşturulan Assembly for Synthesizing Innovation (ASİ) uluslararası bir yapıya dönüştü. Global Humanitarian Urbanism Support Organisation (GHUSO) adıyla yoluna devam eden oluşum için çalışmalarını sürdüren Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, dünyada eşi görülmemiş bir iş birliği yürütüyor. Savaş ve doğal afetlerin etkilediği ülkeler arasında bulunan Ukrayna, Mısır, Suriye, Libya, Irak, Fas ve Filistin gibi bölgelere ulaşarak sürdürülebilir şehircilik çalışmalar hedefleniyor.
PAKİSTAN İLE İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİ
Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüşen Kalyoncu, aynı bağlamda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir araya geldi. Kalyoncu, sosyal iş ağı LinkedIn üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün, Pakistan'da Başbakan Sayın Şahbaz Şerif'e GHUSO hakkında bilgi verdim ve kardeş ülke Pakistan ile iş birliği düşüncemizi aktardım." ifadelerini kullandı. Kalyoncu, Şerif'in 6 Şubat depremlerinden sonra Türkiye'ye ilk gelen liderlerden birisi olduğunu hatırlatarak, Türkiye ve Pakistan'ın ortak vicdanı paylaşan iki ülke olduğunu vurguladı.
TAHRİP OLMUŞ ŞEHİRLERDE YENİDEN YAŞANACAK
Kalyoncu, "Ortak vicdan dünyanın içinden geçtiği bu zor zamanlarda bizi kötüye gitmekten kurtaracak bir güç. Onu keşfetmek ve ona değer vermek gerekiyor, fakat vicdanı harekete geçirmek, iyilik üretmesini sağlamak için yapmamız gerekenler var. Ortak bir amaç için vicdanlarımızı birleştirmek. Tahrip olmuş şehirleri tekrar yaşanabilir kılma amacının bu ortak vicdanı harekete geçireceğine inanıyorum." dedi.
CESUR VE VİCDANLI BİR LİDER
Kalyoncu, geçtiğimiz aylarda ise Malezya'da Başbakan Enver İbrahim ile görüşmüştü. Kalyoncu, Başbakan İbrahim'e dünyada tahribat gören şehirlere gönüllü tasarım ve planlama desteği verecek iş birliği organizasyonunu anlatmıştı. Mehmet Kalyoncu, Malezya ziyareti sırasında Gazze'de yaşanan zulmü ve buna sebep olan insanlık dışı tutumları tüm açıklığıyla dile getiren Enver İbrahim'in cesur ve vicdani yaklaşımından çok etkilendiğini söylemişti.