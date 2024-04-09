Dünya liderleri ortak vicdanı harekete geçiriyor: Yıkılan şehirler yeniden hayat bulacak

Hatay başta olmak üzere deprem bölgelerinin ihyasına yönelik Türkiye Tasarım Vakfı tarafından oluşturulan Assembly for Synthesizing Innovation (ASİ) uluslararası bir yapıya dönüştü. Global Humanitarian Urbanism Support Organisation (GHUSO) adıyla yoluna devam eden oluşum için çalışmalarını sürdüren Türkiye Tasarım Vakfı kurucusu ve Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu, dünyada eşi görülmemiş bir iş birliği yürütüyor. Savaş ve doğal afetlerin etkilediği ülkeler arasında bulunan Ukrayna, Mısır, Suriye, Libya, Irak, Fas ve Filistin gibi bölgelere ulaşarak sürdürülebilir şehircilik çalışmalar hedefleniyor.