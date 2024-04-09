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Giriş Tarihi: 9.4.2024 14:23

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne bu yana düzenlediği saldırılarda 153 Filistinli daha hayatını kaybetti. sayısı 33 bin 360'a yükseldi.

AA
Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 33 BİN 360'A YÜKSELDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini geçti
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