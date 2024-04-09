Gel canım evladım bayramımız olsun

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1680'inci güne ulaştı. 49 ailenin evladına kavuştuğu oturma eylemini aynı ümitle sürdüren aileler, eski HDP il binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişine devam ediyor. Yaz kış, salgın, ramazan demeden evlat nöbetini sürdüren aileler, Ramazan Bayramı'nı evlatları ile bir arada geçirmek istiyor.Annelerden Ayten Elhaman, evlatlarının ellerinden alındığını söyledi. Evladından ayrı her bayramın buruk geçtiğini ifade eden Elhaman, "Oğlum, 7 bayramı sensiz geçiriyorum. Sana hasret kaldım. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bayramda artık sevinç gözyaşları dökmek istiyorum. Her gün gözüm kapıda, pencerede. Senin yerin orası değil. Kaç gel, seni bekliyorum" dedi.Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir ise ramazan ayında da evlatları için mücadeleyi sürdürdüklerini belirtti. Yıllardır oğluna hasret kaldığını dile getiren Demir, "10 bayramı oğlumdan ayrı geçiriyorum. Oğlum gel, bayramı seninle geçirelim. Aziz seni çok özledim. Kardeşlerin seni çok özlemiş oğlum" diye konuştu.Evladı için oturma eylemi yapan baba Ömer Tokay ise oğlu Mehmet'e kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi. Tokay, "27 bayramı çocuğumdan ayrı, buruk geçiriyorum. Herkes seni özlemiş oğlum, neredeysen gel. Gel emniyet güçlerimize teslim ol. Gel artık sensiz bayram geçmiyor" ifadelerine yer verdi.