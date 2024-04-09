İlk icraatları torpil

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seçimi kazanan Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Mehmet Akpınar belediye binasının girişine "Rüşvet alan da veren de mel'undur" yazdırdı. Ancak Akpınar'ın ilk icraatı şaşırttı.YRP'li Akpınar'ın belediye başkan yardımcılığına atadığı 4 kişiden biri olan Fatih Yıldız'ın kayınbiraderi olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada Akpınar'ın bu icraatı hakkında 'Rüşvete haram da torpile helal mi başkan!' yorumları yapıldı.Muğla'da imar komisyon başkanıyken usulsüzlük yaptığı iddia edilen bir videolu ses kaydı ortaya çıkan ve hakkında rüşvet soruşturması başlatılan CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı. Tugay, Karşıyaka Belediyesi'ndeki eski kalem müdürü Gülçin Yörük'ü de yanına aldı.