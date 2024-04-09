Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.