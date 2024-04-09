Haberler Gündem Haberleri İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 9.4.2024 20:52

İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada paylaşılan ‘İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gidiyor’ iddiasının doğru olmadığını belirterek, manipülasyon kampanyalarına itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.

ANKARA
İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İsrail'in jet yakıtları, Türkiye'den gidiyor" iddiası doğru değildir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerinde de görülen jet yakıt satışının İsrail savaş uçaklarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bahse konu yakıt, İsrail'e gönderilen bir yakıt değil, tamamen Türkiye topraklarındaki havalimanlarında İsrail'e ait sivil uçaklar için satın alınan jet yakıtıdır. Yakıt alan uçakların tamamı yolcu uçağıdır. Kamuoyunun hassasiyetleri üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz

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İsrail’in jet yakıtlarının Türkiye’den gittiği iddiasına yalanlama
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