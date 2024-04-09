Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Uğur Dündar’a zehir zemberek sözlerle açık mektup: Siz hiç değişmemişsiniz!

Muhalefet kanadında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Tartışmanın baş aktörleri ise CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar... Uğur Dündar, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında "CHP'nin ve 'Altılı Masa'nın lideri Kemal Kılıçdaroğlu resti görmek yerine, kendi adaylığını dayattı ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti" dedi.

Yerel seçim sonuçları üzerinden Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren Uğur Dündar, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son yerel seçim sonuçları gösterdi ki; Kılıçdaroğlu, kendisi yerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan birini aday gösterseymiş, o seçim kolayca kazanılacakmış!. Üstelik "Altılı Masa"daki çoğu partiye, bol keseden milletvekili dağıtmaya da gerek kalmayacakmış!.. Böylece siyaset tarihimizde dönüm noktası olacak büyük bir fırsat kaçmış. Ne diyelim? Tarihten ibret alınmasını ve böylesine vahim yanlışların bir daha tekerrür etmemesini dileyelim..."