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Giriş Tarihi: 9.4.2024 10:02

MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA
MSB: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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MSB: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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